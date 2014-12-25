Рада сьогодні розгляне розширення повноважень РНБО та бюджетні законопроекти (пряма трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час в порядку денному не передбачено розгляду проекту закону “Про державний бюджет України на 2015 рік”.

Також порядком денним передбачено розгляд законопроектів щодо денонсації угоди з Кіпром про уникнення подвійного оподаткування та майна.

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Крім того, ВР планує розглянути зміни до держбюджету на 2014 рік щодо виконання зобов'язань за державним боргом, а також розглянути законопроект про відтермінування набрання чинності закону “Про державну службу”.

Крім того, передбачається розгляд проекту постанови про виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі “Олександр Волков проти України”.