Комітет Ради з нацбезпеки рекомендує депутатам розширити повноваження РНБО

Відповідне рішення Комітет ВР з питань нацбезпеки і оборони ухвалив на своєму засіданні сьогодні, 24 грудня, повідомили УНІАН у прес-служби. (Нагадаємо, 23 грудня Верховна Рада України не підтримала законопроект «Про внесення змін до Закону "Про Раду національної безпеки і оборони України" щодо вдосконалення координації і контролю у сфері національної безпеки і оборони» (№1343), внесений президентом України. «За» проголосували 223 (при необхідних 226) народних депутатів із 368, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосували фракції “Самопоміч”, Радикальної партії, “Опозиційний блок”.

Як повідомляється, на сьогоднішньому засіданні Комітет з питань нацбезпеки постановив залишити законопроект про внесення змін до Закону «Про Раду національної безпеки і оборони України» (№1343) щодо вдосконалення координації та контролю у сфері національної безпеки у редакції комітету з урахуванням висновків Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя та Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України.

«За» відповідне рішення проголосували тринадцять народних депутатів України – членів Комітету.

Комітет рекомендує ВР прийняти законопроект №1343 як Закон, оскільки за висновками вищезазначених установ він повністю відповідає положенням Конституції України.

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Зокрема, у висновку Комітету з питань правової політики та правосуддя за підписом його голови Руслана Князевича зазначено, що «законопроект спрямований на усунення неузгодженостей між Законом України «Про Раду національної безпеки та оборони» та Конституцією України, а також вдосконалення законодавчих засад виконання РНБОУ своїх конституційних повноважень».

Члени Комітету з питань правової політики наголошують, що законопроектом №1343 пропонується чітко визначити правові основи роботи РНБОУ, привести у відповідність компетенцію роботи відомства та положення Конституції щодо роботи голови РНБОУ.

У висновку Комітету наголошується, що керівництво у сферах національної безпеки та оборони здійснює президент України, при цьому РНБОУ є координаційним органом з питань нацбезпеки при ньому.

Згідно з законодавством, РНБОУ координує та контролює діяльність органів державної влади у сфері безпеки та оборони, при цьому основні засади державної політики у даних сферах визначені Законом України «Про основи національної безпеки та оборони України».

«Враховуючи вищезазначене, Комітет дійшов до висновку, що проект закону про внесення змін до Закону України «Про Раду національної безпеки та оборони України» щодо встановлення координації та контролю у сфері національної безпеки та оборони (реєстр.№1343 від 10 грудня 2014 року), поданий президентом України, не суперечить положенням Конституції України», - йдеться у висновку комітету.

Вважають, що законопроект №1343 про РНБОУ повністю відповідає Конституції і експерти Інституту держави і права ім. В.М. Корецького.

У експертному звіті за підписом Директора інституту, академіка НАН України Ю.Шемшученка, ідеться про те, що всі зміни, які передбачає законопроект, є коректними і не суперечать Основному закону України, повідомляє прес-служба.