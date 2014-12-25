Кабмін призначив заступників Авакову і Климкіну
10:07, 25 грудня 2014Політика
0 0
Кабінет міністрів України призначив шість заступників міністрів.
Також призначено заступників міністра культури і молоді та спорту / УНІАН
Відповідні розпорядження від 17 грудня опубліковані на Урядовому порталі.
Зокрема, уряд призначив Ігоря Гоцула першим заступником міністра молоді та спорту України; Євгена Баженкова - заступником міністра молоді та спорту України – керівником апарату; Сергія Митрофанського - заступником міністра молоді та спорту України.
Читайте такожПрезидент затвердив склад Національної ради реформ
Також Кабмін призначив Василя Паскала заступником міністра внутрішніх справ та Вадима Пристайка - заступником міністра закордонних справ України – керівником апарату, Ігоря Ліхового - першим заступником міністра культури.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter