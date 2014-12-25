Кабмін призначив заступників Авакову і Климкіну

10:07, 25 грудня 2014
Політика
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Кабінет міністрів України призначив шість заступників міністрів.

/ УНИАН

Відповідні розпорядження від 17 грудня опубліковані на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд призначив Ігоря Гоцула першим заступником міністра молоді та спорту України; Євгена Баженкова - заступником міністра молоді та спорту України – керівником апарату; Сергія Митрофанського - заступником міністра молоді та спорту України.

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Також Кабмін призначив Василя Паскала заступником міністра внутрішніх справ та Вадима Пристайка - заступником міністра закордонних справ України – керівником апарату, Ігоря Ліхового - першим заступником міністра культури.

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