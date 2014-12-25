У Раді створили ще сім міжфракційних об'єднань

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання повідомив голова ВР Володимир Гройсман.

Він зазначив, що співголовами об'єднання “Європейська Черкащина” обрано депутатів від “Блоку Петра Порошенка” Олега Петренка та Миколу Томенка.

Головою об'єднання “Солідарність правих сил” обрано депутата від “Радикальної партії” Андрія Артеменка.

Головою об'єднання “За європейську Сумщину” став депутат від “Блоку Петра Порошенка” Микола Лаврик.

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Головою об'єднання “Коло” обрано депутата від “Самопомочі” Віктора Кривенка.

Керівником об'єднання “Європейський Донбас” обрано депутата від “Блоку Петра Порошенка” Артура Герасимова.

Головою об'єднання “За майбутнє України” обрано депутата від “Блоку Петра Порошенка” Леоніда Козаченка.