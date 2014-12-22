Гройсман заявив про готовність зустрічати Новий рік в Раді з "олів'є і мандаринами"

Про це Гройсман сказав на брифінгу після погоджувальної ради в понеділок, повідомляє "Українська правда".

За його словами, о 16:00 у понеділок відбудеться засідання уряду щодо бюджету, після чого документи одразу внесуть до парламенту.

Гройсман також нагадав, що вже доручив регламентному комітету підготувати постанову щодо безперервної роботи Верховної Ради.

Крім того, спікер запевнив, що не відмовляється від ідеї зустрічати Новий рік разом із депутатами у сесійній залі.

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"Я готовий принести в залу Верховної Ради абсолютно все, починаючи від "олів’є" і закінчуючи мандаринами, тому що зараз є дуже велика відповідальність депутатів щодо бюджету", - заявив Гройсман.

"Ми всі маємо усвідомити, що якщо бюджет не ухвалюється, ми починаємо жити за однією дванадцятою (частиною) поточного бюджету – і проблеми не вирішуватимуться, а поглиблюватимуться", - наголосив він.

"Більше того, це зменшує наші шанси на отримання фінансової допомоги від наших міжнародних партнерів", - додав голова Верховної Ради.