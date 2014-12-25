Резиденції Порошенка переходять на дрова (фото)

Першими це зробили резиденція «Залісся» та санаторій у Пущі-Водиці, тепер вони в кілька разів економлять на опаленні, повідомляє Радіо Свобода.

Державна резиденція «Залісся» на межі Київської та Чернігівської областей щороку витрачала більше мільйона гривень на опалення. Забезпечували його старі газові котли, які давали гарячу воду й тепло у маєтки резиденції та в розкидані по території підсобні приміщення й житло для персоналу. Загальна площа цих будівель – три з половиною тисячі квадратних метрів.

Державне управління справами президента (ДУС), яке опікується цією резиденцією, вирішило перевести її на дрова. Інвестор, який виграв конкурс, встановив твердопаливні котли безкоштовно, але отримав право продавати теплову енергію резиденції.

Читайте такожКиїв зможе економити близько 15 млн кубометрів газу за рахунок спалювання сміття

Зі свого боку, ДУС продає теплопостачальникові дрова (відходи від догляду за тисячами гектарів довколишнього лісу), і в підсумку річна економія на опаленні складає 900 тисяч гривень, пояснює керівник державного управління справами Сергій Березенко.

"Ми маємо в першу чергу зробити ті кроки, які дадуть нам змогу зекономити на опаленні, зменшити споживання газу, і вийти на той рівень енергетичної безпеки України, якого вимагають уряд і президент. Ми встановили газові котли на дровах, а до цього 1,2 мільйона гривень на рік ішли тільки на закупівлю 150 тисяч кубів газу, не рахуючи роботи операторів та інших витрат», – розповів керівник ДУС.

В резиденції спорудили навіси, під якими вже складені дрова на всю зиму. За словами персоналу, раніше на день опалення резиденції йшло в середньому 1000 кубометрів газу на добу, зараз – 6 кубометрів дров, що приблизно ушестеро дешевше з точки зору вартості палива. На трубі котельної – система газоочищення, тому дим з неї майже непомітний. Однак для обслуговування системи потрібен працівник, який періодично завантажує дрова до котла вручну.