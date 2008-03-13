Ющенко викликав на килим Тимошенко з Дубиною

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрінеться з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і головою НАК «Нафтогаз України» Олегом ДУБИНОЮ завтра, 14 березня, у другій половині дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент повідомив на прес-конференції у Брюсселі.

В.ЮЩЕНКО в цілому привітав домовленості, досягнуті «Нафтогазом України» і «Газпромом» у Москві. Водночас він підкреслив, що ці домовленості набудуть юридичної сили лише після того, як буде підписана відповідна угода. Підписанню документа, за словами глави держави, передуватимуть внутрішньодержавні процедури аналізу домовленостей в обох країнах.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що отримав попередню усну інформацію щодо досягнутих домовленостей від О.ДУБИНИ. «Я сприйняв цю інформацію і попросив по приїзду голови НАК «Нафтогаз України» разом з прем’єр-міністром обговорити ці домовленості», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він ще раз повторив, що стурбований появою ціни 315 доларів (раніше Президент говорив про ціну в 321 долар, однак згодом виправився) у газових домовленостях України і Росії.

«Це нова обставина, але, як мене переконували в НАК «Нафтогаз України», що ця ціна не буде використана в системі розрахунків, і весь об’єм даної операції буде заміщений через рокіровки газу відповідних українських власників», - сказав Президент України. Водночас він наголосив, що ця ціна не повинна стати базовою під час переговорів щодо формування цін на 2009 рік.

Також Президент висловив застереження щодо домовленостей про те, що філії “Газпрому” матимуть можливість реалізовувати на території України не менше 7,5 млрд. кубометрів газу. За словами В.ЮЩЕНКА, раніше під час переговорів ішлося про цифру до 7,5 млрд. куб. м. Президент підкреслив, що необхідно отримати пояснення щодо цього факту.