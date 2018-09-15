У РПЦ погрожують кровопролиттям у разі надання Україні автокефалії

У РПЦ вважають, що прихильники російської церкви в Україні будуть захищати монастирі.

Надання Константинополем Українській православній церкві Київського патріархату автокефалії і позбавлення УПЦ Московського патріархату її "законних" прав може призвести до кровопролиття.

Про це заявив глава синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу, передає ТАСС.

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"Якщо УПЦ МП визнають церквою країни-агресора, як вони зараз кажуть, якщо її позбавлять законних прав, то ми можемо очікувати всього, чого завгодно - що вони візьмуть контроль над великими монастирями, такими як Києво-Печерська лавра, Почаївська лавра. Тоді, звичайно, православні віруючі будуть захищати ці святі місця і може початися кровопролиття", - сказав Іларіон.

"Є закони, які вже розглядає Верховна рада України, які спрямовані на дискримінацію та ізоляцію УПЦ МП", - зазначив митрополит.

Як повідомляв УНІАН, у Стамбулі завершився великий архієрейський Собор. Українське питання на ньому було головним. Ієрархи були проінформовані про рішення патріарха Варфоломія щодо наміру дати Україні автокефалію і не висловлювали принципових заперечень. Тож, далі - остаточне ухвалення докуметів на Священному синоді. Ймовірно, це станеться вже у жовтні.

Зокрема, Архієрейський собор вирішив, що Константинополь може надавати автокефалію , яка про це просить, без згоди інших церков.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій заявив, що він та ієрархи Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання Томосу на автокефалію православної церкви в Україні. 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України.

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27 липня було оприлюднено послання вселенського патріарха Варфоломія, в якому він наголосив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

31 серпня у Стамбулі глава Російської православної церкви Кирил зустрівся зі вселенським патріархом Варфоломієм. За підсумками зустрічі глава РПЦ Кирилл заявив, що жодна православна церква не може ухвалювати рішення, які суперечать позиції іншої православної церкви. Предстоятель РПЦ визнав, що з часу останньої зустрічі з патріархом Варфоломієм «багато чого сталося в житті наших церков, і вся ситуація у світі дуже змінилася». Кирил охарактеризував діалог як «розмову між двома братами», і заявив, що було обговорено «всі проблеми, які стоять на порядку денному».

У свою чергу прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря з посиланням на грекомовне видання Оrthodoxia.info повідомив, що патріарх Варфоломій сповістив Кирила про ухвалення рішення проголосити Українську автокефальну церкву.