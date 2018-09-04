Питання автокефалії України можуть розглядати разом зі зняттям анафеми з Філарета (відео)

Документи про надання автокефалії має ще затвердити Священий синод.

Позиція Константинополя щодо надання Україні автокефалії - незмінна.

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Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок. У Стамбулі завершився великий архієрейський Собор. Українське питання на ньому було головним. Ієрархи були проінформовані про це рішення патріарха Варфоломія і не висловлювали принципових заперечень. Тож, далі - остаточне ухвалення докуметів на Священному синоді. Ймовірно, це станеться вже у жовтні.

Питання надання автокефалії можуть розглядати одночасно з питанням зняття анафеми з нинішнього очільника Української православної церкви Київського патріархату патріарха Філарета. Від церкви Філарета відлучила Москва ще 20 років тому за те, що створив Київський патріархат.