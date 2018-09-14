У Вселенському патріархаті відреагували на погрози Москви через автокефалію Україні

Архієпископ Іов акцентував на тому, що Україна є безумовною канонічною територією Константинопольського патріархату.

Абсолютно всі сучасні православні автокефалії, окрім найдавніших патріархатів, були створені томосами Константинопольської церкви.

На цьому акцентував архієпископ Тельміський Іов (Геча) в інтерв’ю виданню Cerkvarium, коментуючи зусилля патріарха Варфоломія в Україні та протидію цьому з боку РПЦ і промосковських українських сил.

"Крім Вселенського патріархату, в історії православної церкви жодна інша помісна церква не проголошувала автокефалії", - заявив архієпископ. Ієрарх українського походження також додав, що кожна з новітніх автокефалій проголошувалася у прив’язці до політичних факторів, зокрема через здобуття державної незалежності. Однак при цьому мала глибші причини: "забезпечити єдність церкви всередині кожної з цих держав, як і єдність між помісними церквами".

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Владика Іов підкреслив, що РПЦ не має права надавати автокефалію українській, як і будь-якій іншій церкві, бо це є прерогативою Константинопольського патріархату, як першого серед православних центрів у світі. Також архієрей звернув увагу на те, що сама Російська церква підтверджень свого статусу не має. "Цікаво підкреслити, що ніколи не було дано православній церкві в Росії томоса про автокефалію", - зауважив він.

Також владика розкритикував теорію Москви, як "Третього Риму". Архієпископ заявив, що вона не має ані богословських, ані канонічних підстав.

"Цей міф придумав псковський старець Філофей на початку XVI століття. Але православна церква не живе на базі міфів. Історія православної церкви не знає "першого" і "другого" Рима, але лише "старий" (Рим) і "новий" (Константинополь). Тут третьому не бувати", - зазначив ієрарх. І додав, що погрози Московського патріархату розірвати спілкування з Константинополем і залякування повторенням великого розколу на православ’я і католицтво є нікчемними.

"Припиняти євхаристійне спілкування потрібно з поважних, догматичних причин, а не через капризи. Відносно питання розколу і автокефалії в Україні всім відомо, що ця проблема не є питанням богословського характеру, і тут не потрібно звинувачувати будь-кого в єресі. Тому, погрози є скоріше зловживанням", - наголосив архієрей.

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Архієпископ Іов акцентував на тому, що Україна є безумовною канонічною територією Константинопольського патріархату.

"Коли Україна вже не є частиною Російської імперії (як також і не Радянського Союзу), і коли в ній триває майже 30 років церковний розкол, через який мільйони людей знаходяться поза межами канонічної церкви, і з яким до цього часу Московський патріархат не спроможний упоратися, Вселенський патріархат зобов’язаний прийняти належні заходи. При цьому слід підкреслити, що він не втручається в справи чужої помісної церкви, але діє на своїй канонічній території – на території Київської митрополії", - пояснив владика. І додав: "Автокефалія України пропонується Вселенським патріархатом не як зброя для війни, але як ліки, щоб загоїти церковний розкол".

Як повідомляв УНІАН, у РПЦ погрожують розірвати відносини зі Вселенським патріархатом у разі надання автокефалії Українській православній церкві Київського патріархату. Представник РПЦ вважає, що Константинополь діє поза рамками "канонічного поля".

У РПЦ вважають, що Константинополь вчинив "підло і підступно" по відношенню до позиції Москви про надання автокефалії УПЦ КП, і це нібито легітимує церковний розкол.

Нагадаємо, у Стамбулі завершився великий архієрейський Собор. Українське питання на ньому було головним. Ієрархи були проінформовані про рішення патріарха Варфоломія щодо наміру дати Україні автокефалію і не висловлювали принципових заперечень. Тож, далі - остаточне ухвалення докуметів на Священному синоді. Ймовірно, це станеться вже у жовтні.

Зокрема, Архієрейський собор вирішив, що Константинополь може надавати автокефалію , яка про це просить, без згоди інших церков.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій заявив, що він та ієрархи Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання Томосу на автокефалію православної церкви в Україні. 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України.

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27 липня було оприлюднено послання вселенського патріарха Варфоломія, в якому він наголосив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

31 серпня у Стамбулі глава Російської православної церкви Кирил зустрівся зі вселенським патріархом Варфоломієм. За підсумками зустрічі глава РПЦ Кирилл заявив, що жодна православна церква не може ухвалювати рішення, які суперечать позиції іншої православної церкви. Предстоятель РПЦ визнав, що з часу останньої зустрічі з патріархом Варфоломієм «багато чого сталося в житті наших церков, і вся ситуація у світі дуже змінилася». Кирил охарактеризував діалог як «розмову між двома братами», і заявив, що було обговорено «всі проблеми, які стоять на порядку денному».

У свою чергу прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря з посиланням на грекомовне видання Оrthodoxia.info повідомив, що патріарх Варфоломій сповістив Кирила про ухвалення рішення проголосити Українську автокефальну церкву.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав інформацію про намір Вселенського патріарха визнати Українську автокефальну церкву «історичною новиною». Глава МЗС переконаний, що Україні буде обов'язково надано Томос про автокефалію.