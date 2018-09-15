Ситник згадав про ковдру Насірова і сказав, що робитиме, якщо Луценко підпише йому підозру

На пряме запитання "Чи ви готові піти?" Ситник відповів ствердно.

Директор НАБУ Артем Ситник запевнив, що, у разі оголошення йому підозри, за посаду триматись не буде і на лікарняний йти не збирається.

Про це йдеться в інтерв’ю Ситника в ефірі 24 каналу.

Напередодні в ефірі одного з телеканалів генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував, що найближчим часом буде оголошено підозру директору НАБУ Артему Ситнику.

Ситник спрогнозував свої дії, якщо вранці у понеділок йому таки принесуть повідомлення про підозру: "Буду вичитувати – що ж робити".

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"Якщо генеральний прокурор вважає, що він зібрав докази проти мене, хай підписує ту підозру, я за свої дії з погляду кримінального кодексу повністю спокійний. Але відкидати, чи він це зробить, чи ні – я не можу", – зазначив гендиректор НАБУ.

На пряме запитання "Чи ви готові піти?" Ситник відповів ствердно.

"Звичайно! Я не буду бігати в істериці і кричати, що це все неправильно… Стан здоров’я ще дозволяє мені виконувати свої повноваження, на відміну від окремих підозрюваних, коли окремі підозрювані звинувачували детективів НАБУ у тому, що вони підкинули ковдру", – сказав Ситник, очевидно, маючи на увазі справу екс-очільника ДФС Романа Насірова.

Крім того Ситник вважає, що можливе оголошення йому підозри, про яку говорив генпрокурор Юрій Луценко, пов'язано з наближенням виборів.

"Ця ситуація давнішня, розслідування триває вже 9 місяців. Чому вони активізувалися саме зараз? Мені здається, що відповідь очевидна: ті провадження, які ми розслідуємо, тепер носять ще більшу загрозу фігурантам перед виборами", - сказав Ситник.

Він також заявив, що не розголошував державної таємниці навіть у вузькому колі.

Ситник вважає, що сильні журналістські розслідування приносять багато дискомфорту діючій владі, і наразі робота ведеться "у комплексі": не тільки проти нього, а й проти представників ЗМІ.

Директор НАБУ також спростував інформацію Луценка про підготовку подання на народного депутата Олега Ляшка.

"Вчора генеральний прокурор критикував те, що НАБУ підготувало подання на народного депутата Ляшка. Це не відповідає дійсності. Це неправдива інформація. У нас є розслідування, яке стосується народного депутата Ляшка. Моя персональна думка по цьому розслідуванню: воно не готове до того, щоб готувати подання і йти у Верховну Раду. І таке подання жодним офіційним чином до САП не скеровувалось", - сказав Ситник.