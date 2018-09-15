Луценко підтвердив, що Генпрокуратура працює над підозрою Ситнику

За словами Луценка, якщо журналіст є свідком злочину, то прокуратура змушена вимагати у встановленому законом порядку через суд дані від мобільного оператора за той період, коли в НАБУ перебували два журналіста і один не журналіст.

Генеральна прокуратура готує підозру директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Прямий".

"Така інформація є, таке розслідування є", - сказав генпрокурор Юрій Луценко.

"Коли керівник правоохоронного органу використовує для розповсюдження інтимні подробиці під мерзьке хіхікання журналісток, то це окрема моральна ситуація. Але особа, про яку розголосили ці інтимні дані, написала заяву, і вона має на це право, і вважається потерпілою. Ми, звичайно, зареєстрували цю справу. Експертиза підтвердила, що це голос Ситника... На цей момент ця справа обтяжена тим, що ніхто - ні Ситник, ні його заступник, ні журналісти - не говорять, коли це сталося. А дата потрібна для того, щоб прописати відповідну підозру. Пан Ситник сховався за журналістів і каже: "У них журналістська таємниця, а я вам нічого не скажу, тому посилаюся на статтю Конституції", - зазначив Луценко.

Луценко зазначив, що журналісти були свідками злочину Ситника і в цьому статусі фігурують в кримінальному провадженні.

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За його словами, якщо журналіст є свідком злочину, то прокуратура змушена вимагати у встановленому законом порядку через суд дані від мобільного оператора за той період, коли в НАБУ перебували два журналіста і один не журналіст.

"Як тільки прийде відповідь, ми змушені будемо оформити підозру і вручити його особі, чий голос ідентифіковано під час цих дій, - пану Ситнику", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня стало відомо, що Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі доступ до СМС- та ММС-повідомлень, вхідних\вихідних з'єднань і геолокації мобільного телефона головного редактора програми розслідувань "Схеми" (проект Радіо Свобода) Седлецької за період з 19 липня 2016 року по 16 листопада 2017 року. Доступ було надано у зв'язку з розслідуванням справи про можливе розголошення державної таємниці - даних досудового слідства директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником.

У грудні 2017 року Седлецьку викликали на багатогодинний допит до Генпрокуратури у справі стосовно керівника НАБУ. На допиті вона послалася на пряму норму Кримінального процесуального кодексу, згідно з якою журналістів не можуть допитувати як свідків про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.

5 вересня 2018 року журналістка видання "Новое время" Христина Бердинських у Facebook також повідомила, що суд надав ГПУ дозвіл перевірити дані з її телефону за 1,5 роки. За її словами, рішення суду щодо зняття інформації з її телефону аналогічне тому, яке є стосовно Седлецької.