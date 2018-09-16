Серед окупаційної влади Криму "засвітився" український чиновник

Кримські активісти виявили в окупаційній адміністрації Ялти колишнього українського чиновника.

Кримські активісти виявили в підконтрольній Росії адміністрації Ялти «українську спадщину». Виявилося, що начальник департаменту майнових і земельних відносин Сергій Калініченко всього два роки тому працював на держслужбі в Дніпропетровській області, а тепер благополучно служить Росії в головному курортному місті півострова.

Про це повідомляють "Крим. Реалії".

Активісти встановили, що "начальник департаменту майнових і земельних відносин" Сергій Калініченко в 2016 році працював на держслужбі в Дніпропетровській області.

Документи на конкурс він подав навесні 2015 року і дав дозвіл на проведення щодо нього перевірки, передбаченої законом про очищення влади. Цей закон, нагадаємо, встановлює 10-літню заборону на заняття посад у владі для тих, хто працював у команді екс-президента України Віктора Януковича. Перевірка щодо Калініченко проводилася в травні 2015 року.

Зазначається, що через тиждень після призначення в ДМСУ в Дніпропетровській області, Калініченко спробував прищеплювати підлеглим патріотизм. Він прийшов на роботу у вишитій сорочці і ініціював в колективі святкування Всесвітнього дня вишиванки "почуття єдності і належності до єдиного народу".

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Незважаючи на річне очікування призначення, Калініченко пропрацював на своїй посаді лише 1,5 місяця. Як повідомили у ДМСУ, він звільнився з відомства за згодою сторін і припинив виконувати свої обов'язки в червні 2016 року.

Посаду начальника департаменту майнових і земельних відносин Ялти чиновник посів на початку лютого 2018 року.

У прес-службі "адміністрації" Ялти його уявляли як людину, яка має великий досвід роботи в місті. Зокрема, на початку 2000-х він очолював Ялтинський міський відділ Держміграційної служби України, потім був радником глави адміністрації Ялти і керував юридичним відділом у приватної компанії.

Як повідомляв УНІАН, Україна заборонила в'їзд на територію країни британському комуністу Ендрю Мюррею, який є радником лідера опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбіна.