Константинополь на тлі надання Україні автокефалії зазнає масованих кібератак – Клімкін

Голова українського МЗС Павло Клімкін зазначив, що для тих, хто за цим стоїть, "немає нічого святого".

Останнім часом на Вселенський патріархат почали здійснюватись масовані кібератаки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

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Він зазначив, що сьогодні, 17 вересня, він зустрівся з екзархами його Всесвятості Вселенського Патріарха. Під час розмови і була озвучена інформація про кібератаки.

"Останнім часом і на Фанар, і на Вселенський патріархат, і на самих екзархів відбуваються масовані кібератаки. От дійсно, для тих, хто за цим стоїть, немає нічого святого" - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, президент України Петро Порошенко зустрівся з екзархами Вселенського патріархату архієпископом Даниїлом Памфілійським та єпископом Іларіоном Едмонтонським.

Екзархи передали Порошенку листа від Вселенського патріарха Варфоломія, в якому він привітав українців з вірою у процес, який приведе до духовного процвітання і незалежності України. Відповідь на звернення патріарха президент обіцяв надати до кінця сьогоднішнього дня.