Константинополь на тлі надання Україні автокефалії зазнає масованих кібератак – Клімкін
Останнім часом на Вселенський патріархат почали здійснюватись масовані кібератаки.
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook.
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Він зазначив, що сьогодні, 17 вересня, він зустрівся з екзархами його Всесвятості Вселенського Патріарха. Під час розмови і була озвучена інформація про кібератаки.
"Останнім часом і на Фанар, і на Вселенський патріархат, і на самих екзархів відбуваються масовані кібератаки. От дійсно, для тих, хто за цим стоїть, немає нічого святого" - написав міністр.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, президент України Петро Порошенко зустрівся з екзархами Вселенського патріархату архієпископом Даниїлом Памфілійським та єпископом Іларіоном Едмонтонським.
Екзархи передали Порошенку листа від Вселенського патріарха Варфоломія, в якому він привітав українців з вірою у процес, який приведе до духовного процвітання і незалежності України. Відповідь на звернення патріарха президент обіцяв надати до кінця сьогоднішнього дня.