У "Донбасі" обіцяють не пропускати в окуповані райони фури з алкоголем і сигаретами
Батальйон «Донбас» не пропускатиме на підконтрольні бойовикам території фури з алкоголем і сигаретами.
Про це повідомив народний депутат України від партії «Самопоміч», командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook.
«Гуманітарний конвой фонду Ахметова... Після пропущеного полком «Дніпро» попереднього конвою жодного кілограма продуктів не потрапило до наших полонених, які утримуються в Донецьку та Іловайську», - написав він.
Читайте такожБатальйон "Донбас" буде блокувати доставку вантажів на підконтрольні бойовикам території«Не було випущено жодної людини», - додав Семенченко.
«Позиції командирів добровольчих батальйонів: батальйон «Донбас» перебуває в Луганській області і продовжуватиме розвертати "гуманітарні фури" з алкоголем і сигаретами, вугіллям і паливом, що надходять на і з території, контрольованої т.зв. ЛНР», - наголосив він.