Кремлівська "барбаросса" і путінський бліцкриг з окупації усієї України захлинулися за лічені місяці – Порошенко
Президент Петро Порошенко наголошує, що наміри Російської Федерації окупувати всю територію України захлинулися за лічені місяці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді зі Щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.
"Ми зберегли країну. Кремлівська «барбаросса», путінський бліцкриг, план «Русская весна» – все це захлинулося за лічені місяці", - підкреслив Порошенко.
"Ми з вами створили армію, яка звільнила дві третини території Донбасу, що були окуповані навесні 2014 року. Армію, яка локалізувала конфлікт і міцно тримає оборону на лінії фронту. Вона захищає країну по всьому периметру українсько-російського кордону", - заявив Порошенко.
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"Ми з вами зміцнили наш міжнародний авторитет, організували трансатлантичну коаліцію України з режимом твердих санкцій проти країни-агресора - Російської Федерації", - додав глава держави.
"Ми з вами підписали і виграли у Кремля дипломатичний бій за ратифікацію Угоди про асоціацію і поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Європейським Союзом та почали нарешті отримувати від неї перші вагомі результати", - нагадав президент.
Він також зауважив, що в Україні провели декомунізацію.
«Визнали на державному рівні армію УНР та Українську повстанську армію як учасниць національно-визвольних змагань. Сформували чітку політику національної пам’яті для зміцнення української ідентичності", - наголосив президент.
Крім того, він нагадав, що в державі істотно посилено «позиції української мови на радіо, телебаченні, в кінематографії та книговидавництві».
Раніше Порошенко заявив, що хоче наростити оборону української частини Азовського моря найближчим часом.