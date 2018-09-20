Кремлівська "барбаросса" і путінський бліцкриг з окупації усієї України захлинулися за лічені місяці – Порошенко

Президент Петро Порошенко наголосив, що в Україні вдалося створити армію, яка міцно тримає оборону на лінії фронту.

Президент Петро Порошенко наголошує, що наміри Російської Федерації окупувати всю територію України захлинулися за лічені місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді зі Щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

"Ми зберегли країну. Кремлівська «барбаросса», путінський бліцкриг, план «Русская весна» – все це захлинулося за лічені місяці", - підкреслив Порошенко.

"Ми з вами створили армію, яка звільнила дві третини території Донбасу, що були окуповані навесні 2014 року. Армію, яка локалізувала конфлікт і міцно тримає оборону на лінії фронту. Вона захищає країну по всьому периметру українсько-російського кордону", - заявив Порошенко.

Читайте такожПорошенко розповів про ризик послаблення санкцій проти Росії

"Ми з вами зміцнили наш міжнародний авторитет, організували трансатлантичну коаліцію України з режимом твердих санкцій проти країни-агресора - Російської Федерації", - додав глава держави.

"Ми з вами підписали і виграли у Кремля дипломатичний бій за ратифікацію Угоди про асоціацію і поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Європейським Союзом та почали нарешті отримувати від неї перші вагомі результати", - нагадав президент.

Він також зауважив, що в Україні провели декомунізацію.

«Визнали на державному рівні армію УНР та Українську повстанську армію як учасниць національно-визвольних змагань. Сформували чітку політику національної пам’яті для зміцнення української ідентичності", - наголосив президент.

Крім того, він нагадав, що в державі істотно посилено «позиції української мови на радіо, телебаченні, в кінематографії та книговидавництві».

Раніше Порошенко заявив, що хоче наростити оборону української частини Азовського моря найближчим часом.