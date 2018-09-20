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Порошенко хоче наростити оборону української частини Азовського моря найближчим часом

11:02, 20 вересня 2018
Політика
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Порошенко виступив із щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні парламенту, виступаючи зі Щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

“На порядок денний найближчим часом виходить нарощування оборони української частини акваторії та узбережжя Азовського моря”, - сказав президент.

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Як повідомляв УНІАН, на Азовському морі, де тривають провокації з боку російських прикордонників, до кінця 2018 року планується створення військово-морської бази Військово-морських сил Збройних сил України, що створить умови для відсічі агресивним діям Російської Федерації в цьому регіоні.

Російські прикордонники почали оглядати іноземні та українські судна, які прямують з/до українських портів, з другої половини квітня.

У Державній прикордонній службі зазначають, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - Угоди про співробітництво між Україною та РФ в Азовському морі і Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якісь підозри.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.

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Теги: #Порошенко