Порошенко хоче наростити оборону української частини Азовського моря найближчим часом

Провокації з боку російських прикордонників тривають в Азовському морі з другої половини квітня.

Найближчим часом необхідно наростити потужну оборону української частини акваторії та узбережжя Азовського моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні парламенту, виступаючи зі Щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

“На порядок денний найближчим часом виходить нарощування оборони української частини акваторії та узбережжя Азовського моря”, - сказав президент.

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Як повідомляв УНІАН, на Азовському морі, де тривають провокації з боку російських прикордонників, до кінця 2018 року планується створення військово-морської бази Військово-морських сил Збройних сил України, що створить умови для відсічі агресивним діям Російської Федерації в цьому регіоні.

Російські прикордонники почали оглядати іноземні та українські судна, які прямують з/до українських портів, з другої половини квітня.

У Державній прикордонній службі зазначають, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - Угоди про співробітництво між Україною та РФ в Азовському морі і Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якісь підозри.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що військово-політичне керівництво РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для подальшої експансії.