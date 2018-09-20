Новинський, Вілкул і Шуфрич вийшли із зали під час виступу Порошенко у Раді

Депутати почали виходити, коли Порошенко говорив про "повне размосковлення" української церкви.

Під час виступу президента Петра Порошенка у Верховній Раді з сесійної зали вийшли народні депутати з фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський, Олександр Вілкул та Нестор Шуфрич.

Як повідомив кореспондент "Української правди" депутати почали виходити, коли Петро Порошенко говорив про "повне размосковлення" української церкви. Проте сам президент зазначив, що "саме під час жорсткої позиції з української мови окремі народні депутати покинули зал".

Повідомляється, що Порошенко говорив, про те, що влада захищає, розвиває і утверджує українську мову.

"І надалі будемо вживати дієвих заходів для зміцнення її державного статусу української мови, посилення і поширення її в усіх сферах суспільного життя".

Нагадаємо, що в четвер Петро Порошенко виступав у Верховній Раді з промовою про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2018 році.