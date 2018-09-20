Порошенко пообіцяв захистити священиків і вірян, які захочуть "вийти з-під Москви"

Разом з тим він запевнив, що держава поважатиме і вибір тих, хто вирішить залишитися в УПЦ МП.

Президент Петро Порошенко обіцяє захистити священнослужителів і вірян УПЦ Московського патріархату, які захочуть перейти в Єдину помісну православну церкву.

Про це він сказав під час щорічного послання до Верховної Ради 20 вересня, передає "Українська правда".

"Гарантую, що держава захистить – не треба їх лякати – права тих священиків і мирян УПЦ Московського Патріархату, які добровільно вирішать вийти з-під Москви, щоб разом з іншими православними творити єдину церкву", - сказав президент.

Разом з тим він запевнив, що держава поважатиме і вибір тих, хто вирішить залишитися в УПЦ МП.

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"Ми не будемо поклонятися чужим богам. І у внутрішні справи церкви не буде втручатися держава, особливо іноземна. Чому вони так б’ються за це? Бо імперія втрачає один із останніх важелів впливу. Бо томос – це фактично ще один Акт проголошення незалежності України", - сказав Порошенко.

Раніше повідомлялося, що в УПЦ МП заявили про неминучість розколу в суспільстві після томосу і заговорили про заклик до непокори.

Там вважають, що створення помісної церкви в Україні призведе до розколу суспільства і додали, що на цей випадок у них в концепції передбачена можливість звернення до вірян з закликом до громадської непокори.