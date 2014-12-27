В "Укртелекомі" Ахметова звинуватили у державній зраді і прямій диверсії (додано позицію "Укртелекому")

Про це пише журналіст Олексій Воронцов, з посиланням на аргументи і докази, надані провідним інженером підприємства Миколаївської філії дирекції первинної мережі Юрія Бабенка та інженера першої категорії Володимира Степаненка, повідомляє Nikmedia.

За інформацією журналіста, Рінат Ахметов тримає в руках інформаційну зброю, контролюючи президента України. "У країні на сьогоднішній день відсутня секретність на лінії урядового і президентського зв'язку, виникла реальна загроза припинення повного інтернет-трафіку. Ми практично беззахисні перед ворогом в плані інформаційної безпеки", - стверджують фахівці "Укртелекому".

«На сьогодні в Україні відбувається державна зрада. Ліквідується первинна мережа ПАТ «Укртелеком», з цієї мережі працюють усі канали і всі об'єкти спецзв'язку. Якщо завтра ліквідується первинна мережа, то президент України Петро Порошенко не зможе зв'язатися з владою в регіонах, в обласних і районних центрах. Зараз вся ця мережа знаходиться в руках однієї людини - це Рінат Ахметов. На сьогоднішній день він вирішує, кого забезпечувати трафіком, кому його не давати. Ми вважаємо, що така ситуація ніяк не в'яжеться з інформаційною безпекою країни і те, що відбувається з первинною мережею можна назвати державною зрадою і прямою диверсією.

Читайте такожАхметов купує Дніпродзержинський коксохімічний завод у російської «Євраз»

Тому що після ліквідації первинних мереж ми можемо залишитися без зв'язку взагалі. Без секретного урядового зв'язку, без зв'язку СБУ, міністерства оборони, МНС, оголимо повітряний простір. Ми повністю перестанемо контролювати інформаційне поле країни. На наших магістралях працюють також і телеканали, і взагалі весь зв'язок працює у цій мережі. Весь інтернет, який ми маємо в наших будинках - це теж працює з наших мереж.

У разі ліквідації первинної мережі ми можемо залишитися і без інтернету. 24 жовтня судом міста Києва було порушено питання про те, що «Укртелеком» так і не побудував мережу спецпризначення, тобто ту секретну мережу, яка повинна бути єдиною по всій Україні, на яку було виділено 220 млн. гривень з держбюджету. За ці гроші були збудовані майданчики, обладнання, біля наших об'єктів, в які заходять канали спецзв'язку.

Далі вони включаються в наше обладнання, йдуть нашими каналами первинної мережі і виходять на іншому кінці в каналі спецзв'язку. В цьому практично відсутня секретність, оскільки окремого каналу спецзв'язку не існує. Пізніше ми сподівалися, що будуть якісь накази і розпорядження щодо переведення людей законно і офіційно, але законно і офіційно нам ніхто не пропонував. Людей примусово змушують переходити на низькі оклади з пониженням в посаді.

Між тим, в «Укртелекомі» спростовали інформацію щодо трансформації бізнес-процесів та організаційної структури підприємства, мережі зв'язку спеціального призначення.

«Дана інформація не відповідає дійсності та вводить в оману суспільство, завдає шкоди діловій репутації підприємства та дискредитує його», - повідомили УНІАН у прес-службі оператора.

Згідно з повідомленням, зараз питання розповсюдження співробітниками компанії «недостовірної інформації, яка може нести загрозу безпеці держави», перебуває у компетенції відповідних силових структур.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером інтернет-ринку за кількістю користувачів.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).