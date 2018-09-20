Кримінальна справа проти депутата "Народного фронту" була сфальсифікована НАБУ - рішення суду

Народний депутат Максим Поляков повідомив, що тепер він має намір звернутися в Антикорупційну прокуратуру з вимогою негайно порушити кримінальну справу проти Артема Ситника.

Окружний адміністративний суд міста Києва у четвер, 20 вересня, ухвалив остаточне рішення щодо фальсифікації НАБУ кримінальної справи стосовно представника фракції "Народний фронт" Максима Полякова та визнав абсолютно всі дії Національного антикорупційного бюро України щодо нього незаконними.

Про це заявив сам народний депутат в інтерв’ю журналістам.

"Сьогодні відбулося, насправді, історичне рішення щодо фальсифікації кримінальних справ проти народних депутатів. Окружний адміністративний суд ухвалив остаточне рішення щодо фальсифікації кримінальної справи проти мене, визнав абсолютно всі дії так званого Національного антикорупційного бюро незаконними і поставив в цьому крапку", - сказав Максим Поляков.

"Там (в рішенні суду, - Ред.) абсолютно чітко сказано, що абсолютно всі дії Національного антикорупційного бюро були поза законом, що це була фальсифікація, що це була виключно провокація. І я сподіваюся, що це, нарешті, змусить зовсім по-іншому подивитися на так званий антикорупційний орган, який, на жаль, займається виключно політичними замовленнями. Зрозуміло, що він працює проти "Народного фронту". Адже ви бачите, що подання НАБУ сипляться на міністрів, депутатів, в абсолютній більшості, саме від нашої політичної сили. Очевидне намагання саме Національного антикорупційного бюро максимально дискредитувати "Народний фронт", - наголосив Поляков.

Народний депутат повідомив, що тепер він має намір звернутися в Антикорупційну прокуратуру з вимогою негайно порушити кримінальну справу проти Артема Ситника (керівника НАБУ), який займався фальсифікацією та провокацією проти нього.

"Я буду вимагати негайного закриття кримінальної справи проти мене та, зрозуміло, - відшкодування за півторарічну війну, яку організувало НАБУ, за знищення мене та моєї родини, за особисте з’ясування відносин і, насправді, повну дискредитацію самого антикорупційного органу", - наголосив Максим Поляков.

Представник фракції "Народний фронт" зауважив, що з рішенням суду можна ознайомитися на його особистій сторінці у Facebook.