Порошенко зустрів звільнених з полону військових (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч відбулася на Васильківському військовому аеродромі сьогодні вночі.

Глава держави привітав звільнених воїнів на українській землі і висловив свою шану та повагу їхньому подвигу.

«У мене, як у президента, як у простого громадянина, серце переповнюється радістю за те, що ви, як я й обіцяв, Новий рік зможете зустріти з родинами і бойовими побратимами», - сказав глава держави.

Читайте такожСБУ оприлюднила список звільнених з полону бойовиків українців«Вас чекали рідні, вас чекали близькі, вас чекали бойові товариші. Нарешті цей день настав. На жаль, поки що не усі повернулися. Завтра прибуває ще четверо наших побратимів. Але ми будемо шукати і знаходити кожного і нікого там не залишимо. Держава буде битися за кожного свого вірного сина», - заявив президент.

«Сьогодні нашу радість поділяють тисячі і тисячі українців, і щиро радіють, що нарешті, після довгих днів, тижнів і місяців, ви повернулися додому, не зламавшись і не зрадивши, міцно тримаючи бойовий дух, продемонструвавши найкращі якості українського воїна», - сказав Порошенко.

Президент зустрів звільнених з полону українських військових http://t.co/CK06GqLAjQpic.twitter.com/iRaktZKCkd — APU (@APUkraine) December 27, 2014

Військовослужбовці з різних підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії, батальйону "Миротворець", батальйону «Донбас», інших добровольчих батальйонів та кілька волонтерів, які допомагали військовим, знаходилися в полоні від кількох тижнів до кількох місяців. Перемовини про звільнення наших військових велися протягом тривалого часу.

З аеродрому усіх військових доправили до теплих помешкань. Вже сьогодні усі звільнені зможуть зустрітися зі своїми рідними та друзями.