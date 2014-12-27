Лещенко: Нові повноваження РНБО оскаржать у суді, Гройсман просто копіює Рибака

Закон про розширення повноважень РНБО, ухвалений 25 грудня, буде оскаржено у суді.

Про це повідомив народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко на своїй сторінці у Facebook.

"Учора і сьогодні говорив з багатьма депутатами щодо оскарження закону Пашинського-Турчинова про нові повноваження РНБО. Будемо подавати позов. Спочатку до адміністративного суду", - написав він.

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Лещенко заявляє, що спікер Верховної Ради Володимир Гройсман в порушення регламенту без дотримання дводенного терміну послав закон на підпис президенту.

"Хоча той же міністр юстиції Павло Петренко менше ніж рік тому звинувачував спікера Рибака за аналогічних обставин при голосуванні за диктаторські закони", -резюмує депутат.