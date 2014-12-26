Депутати вимагають Порошенко накласти вето на закон про розширення повноважень РНБО (фото)

Народні депутати Сергій Лещенко, Юрій Левченко, Мустафа Найєм, Світлана Заліщук, Олександр Черненко та ряд інших звернулися до президента Петра Порошенка з проханням накласти вето на закон про розширення повноважень РНБО.

«Разом з Юрієм Левченко занесли сьогодні в адміністрацію президента звернення шести депутатів з ініціативою накласти вето на скандальний закон Пашинського-Турчинова про РНБОУ», -написав Лещенко в Facebook.

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Депутати вказують на порушення Конституції і регламенту Верховної Ради. Зокрема, депутати вказують на те, що не були розглянуті всі запропоновані поправки до закону. Нардепи також пропонують виключити з ведення РНБО контроль над антикорупційними органами і право рекомендувати керівників силових структур.