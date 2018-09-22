Дипломати показали "чортову дюжину" країн, які на ГА ООН проголосували проти важливого для України пункту

За включення до порядку денного пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» проголосували 68 країн, проти – 13.

Сьогодні Генеральна Асамблея Організації об’єднаних націй включила до порядку денного пункт «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України».

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Як повідомляє українська місія в ООН у Twitter, рішення було прийняте впевненою більшістю: за – 68, проти – 13.

Проти включення до порядку денного ГА ООН пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» проголосували: Вірменія, Білорусь, Бурунді, Куба, Іран, Казахстан, М’янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Судан, Сирія Венесуела.

Сьогодні Генеральна Асамблея #ООН включила до порядку денного пункт «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Рішення було прийняте впевненою більшістю: за – 68, проти – 13.



Чому це важливо для України читайте в нашому коментарі ⤵🇺🇦 pic.twitter.com/zzV0yllw8F — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 21 вересня 2018 р.

Держави, які голосували ПРОТИ включення до порядку денного ГА #ООН пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України»:



1. Вірменія

2. Білорусь

3. Бурунді

4. Куба

5. Іран

6. Казахстан

7. М’янма

8. Нікарагуа

9. Філіппіни

10. Росія

11. Судан

12. Сирія

13. Венесуела pic.twitter.com/d1Un6vK1hU — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 21 вересня 2018 р.

Як раніше повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, тема 73-ї Генасамблеї ООН: «Зробимо ООН ближчою до інтересів усіх людей: глобальне лідерство та спільна відповідальність у підтримці мирних, справедливих і стійких суспільств».

До порядку денного сесії планується включити понад 175 питань у таких сферах як підтримка міжнародного миру та безпеки, роззброєння, сталий розвиток, права людини, гуманітарна допомога, сприяння правосуддю та розвитку міжнародного права тощо.

Важливе місце також посяде тематика сприяння економічному розвитку та ухваленню глобальних угод з міграції та біженців.