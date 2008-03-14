Буш негласно підтримав вступ України в НАТО - Financial Times
10:30, 14 березня 2008Політика
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Залишається чекати реакції Росії
Запланований у квітні напередодні саміту НАТО візит президента США Джорджа Буша в Україну збільшив розбіжності з приводу прийняття країни в члени Альянсу. Як пише газета The Financial Times, це рішення фактично означає негласну підтримку США в питанні про вступ України. Тепер залишається чекати, як на таке рішення відреагують Росія і ті члени НАТО, які негативно ставляться до включення України в члени Альянсу.
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