Буш негласно підтримав вступ України в НАТО - Financial Times

Запланований у квітні напередодні саміту НАТО візит президента США Джорджа Буша в Україну збільшив розбіжності з приводу прийняття країни в члени Альянсу. Як пише газета The Financial Times, це рішення фактично означає негласну підтримку США в питанні про вступ України. Тепер залишається чекати, як на таке рішення відреагують Росія і ті члени НАТО, які негативно ставляться до включення України в члени Альянсу.

Газета.ру