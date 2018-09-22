Засудженого в Криму у справі "українських диверсантів" Лимешка етапували до Ставропольського краю

За словами дружини українця, зараз Лимешко знаходиться у виправній колонії №6 в с. Дидимкино Курського району.

Політв'язня, засудженого в анексованому Криму фігуранта "справи українських диверсантів" Геннадія Лимешка етапували в Ставропольський край РФ.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на дружину ув'язненого Ірину Лимешко.

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Інформацію про етапування Лимешка підтвердив журналіст російської служби "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

За словами дружини українця, зараз Лимешко знаходиться у виправній колонії №6 в с. Дидимкино Курського району.

"Я вже готую прохання до українського консула в Ростові-на Дону, щоб він зустрівся з ним і перевірив його умови перебування в колонії. Також звернуся до МЗС про надання чоловікові адвоката, який відвідував його в колонії і тримав зв'язок з родиною", - зазначила Ірина Лимешко.

12 серпня 2017 року ФСБ Росії повідомила про затримання в анексованому Криму чоловіка, якого вони назвали "агентом СБУ" і звинуватили у підготовці диверсій на півострові.

У Міноборони України повідомили, що затриманий в Криму і оголошений ФСБ Росії «агентом СБУ» громадянин України Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом та був звільнений у травні 2017 року через службову невідповідність. В СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».

10 травня 2018 року так званий Судацький міський суд Криму визнав Лимешко винним у «незаконному придбанні, зберіганні і носінні вибухових речовин» і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Провину Лимешко визнав, справа розглядалася в особливому порядку. Серед пом'якшуючих обставин, врахованих судом, – малолітня дочка Лимешка. Серед обтяжуючих – політичний мотив злочину: «Ненависть і ворожнеча у зв'язку з приєднанням Криму до Росії». Строк відбування покарання обчислюється з 10 травня 2018 року.