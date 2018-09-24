Луценко пояснив рішення екстрадувати Тумгоєва до Росії (відео)

Керівник ГПУ Юрій Луценко не підтримує твердження, коли не треба видавати винних у злочинах, поки триває війна з РФ.

Тимур Тумгоєв з високим ступенем вірогідності є учасником терористичної організації "ІДІЛ".

Більше того, його соратники планували теракти на території України, про що свідчать документи розвідок США та Ізраїлю, надані українській стороні. Про це в інтерв'ю ТСН.Тиждень повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Дійсно, це резонансна ситуація. Вона не проста, бо вона складається з юридичної частини і з політико-моральної частини. У цьому кабінеті за цим столом в мене відбулася зустріч із керівником Української добровольчої армії і з його побратимом із батальйону Шейха Мансура, який нібито мав зв’язок з громадянином Тумгоєвим. Ми мали з ним серйозну розмову про мораль і принципи. Моя позиція тут зрозуміла. Я, як генеральний прокурор, навіть більше скажу, як батько добровольця заявляв і заявляю: ніхто, хто воював за Україну на цій війні, не може бути виданий Росії. Підкреслюю: ніхто, хто воював на цій війні. Для того, щоб процес був прозорий я погодився з тим, що добровольці нададуть нам трьох фахівців, які в якості фахівця будуть мати доступ до матеріалів цього слідства. Вони визначили цих осіб, слідчий розгляне їхні персоналії і ухвалить відповідне процесуальне рішення", - зазначив генпрокурор.

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За словами Луценка, ГПУ, ухвалюючи рішення, виходила із співпраці зі структурами Інтерполу, з яким підписана угода.

"Якщо Інтерпол виставляє так звану червону картку розшуку члена терористичної організації, то вона підлягає виконанню Україною. Якщо ми хочемо, щоб терористів з "ЛНР", "ДНР" або російських найманців, які ступили на нашу землю, у всьому світі притягували за участь у тероризмі, то ми маємо першими виконувати міжнародну угоду про боротьбу з тероризмом. Тим більше, що терористи "ІДІЛ" та інших терористичних організацій, що воюють на території Сирії, є особливо небезпечними, про що заявляють наші стратегічні союзники США, Ізраїль, ЄС. Відтак просто не виконувати рішення по розшуку та екстрадиції в нас немає жодних законних та політичних підстав", - додав Юрій Луценко.

Керівник ГПУ не підтримує твердження, коли не треба видавати винних у злочинах, поки триває війна з РФ. "Поясню чому: за заявами міністра внутрішніх справ і за фактичними цифрами останні місяці на територію України масово заїжджають кримінальні елементи з Росії", - додав генпрокурор Луценко.

"Яких деяких з них навіть випускають прямо з таборів, навіть кримінальних авторитетів так званих "злодіїв у законі" тільки з однією умовою: "Їдь в Україну!" Сюди намагаються наводнити кримінальним елементом з Росії. Тому накопичення російських або проросійських кримінального елементу тут не припустимо. І ми повинні їх екстрадувати", - констатував він.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Україна за рішенням ГПУ видала Росії уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва, який обвинувачується в участі у незаконному збройному формуванні, що структурно належало до угрупування «Ісламська держава» та яке брало участь у бойових діях проти урядових військ Сирійської Арабської Республіки.

У ГПУ наголосили, що екстрадиція відбулася з додержанням вимог українського законодавства та міжнародних договорів.

Таке рішення обурило активістів та правозахисників, які заявили, що Тумгоєв як доброволець брав участь в АТО на Донбасі.

Також командир Української добровольчої армії Андрій Гергерт (псевдо "Червень") висловлював переконання, що Тумгоєва в РФ ліквідують, бо він є особистим ворогом глави Чечні Рамзана Кадирова.