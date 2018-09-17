Невдоволені висланням в Росію добровольця Тумгоєва закликали Луценка піти у відставку

Активісти продовжують мітинг біля Генпрокуратури.

Близько 200 осіб, що мітингують біля головної будівлі Генеральної прокуратури України за адресою вул. Різницька 13/15 через невдоволення висланням в Російську Федерацію добровольця чеченського походження Тимура Тумгоєва, закликають генерального прокурора Юрія Луценка піти у відставку.

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Як передає кореспондент УНІАН, центральний вхід в Генпрокуратуру та периметр будівлі ГПУ оточений щільним кордоном правоохоронців підрозділу особливого призначення Національної поліції. Вони зодягнені у повне захисне екіпірування, включаючи бронежелети, шоломи та мають при собі кийки.

Активісти, серед яких є колишні добровольці, учасники АТО, колишні афганці, члени націоналістичних організацій, по черзі виступають з мегафоном та висловлюють різні вимоги до правоохоронних органів та державних органів влади.

Водночас усі виступаючі вимагають відставки генерального прокурора Юрія Луценка. Зокрема, вони заявляють, що дії генпрокурора "викликають сором" і, на їхню думку, він має залишити свою посаду через "роботу на ворогів України" та "професійну непридатність".

Також активісти закликають арештувати заступника генерального прокурора Євгенія Єніна.

Учасники зібрання викрикують гасло "Воля громади - закон для влади".

Крім того, активісти критично висловлюються щодо президента Петра Порошенка та пропонують провести мітинг біля його будинку.

Окремо учасники мітингу виступають за розірвання дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, біля Генпрокуратури активісти проводять акцію з вимогою звільнити заступника генерального прокурора Євгенія Єніна через вислання в РФ добровольця Тумгоєва. Мітингувальники вимагають зустрічі з генеральним прокурором Юрієм Луценком.

З будівлі ГПУ на протестувальників спочатку розпилили невідомий газ, після чого їх почали поливати водою.

У свою чергу учасники мітингу почали кидати у будівлю ГПУ бруківку і палити шини.

13 вересня у ГПУ повідомили, що Україна видала Росії уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва з додержанням вимог чинного національного законодавства та міжнародних договорів.