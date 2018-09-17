Екстрадований росіянин Тумгоєв зізнався, що воював у Сирії - ГПУ

За словами заступника генпрокурора, Тумгоєв воював на боці терористичного угруповання "Ісламська держава".

Екстрадований із України громадянин Росії Тимур Тумгоєв зізнався, що брав участь у бойових діях в Сирії.

Як повідомляє "Громадське", про це повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін.

Єнін пояснив, що сам підозрюваний розповів, що воював на сирійській території, про що свідчить його підпис в матеріалах справи.

За даними російського слідства, Тумгоєв воював на боці терористичної угруповання "Ісламська держава".

Єнін додав, що Європейський суд з прав людини після ознайомлення з матеріалами справи Тумгоєва схвалив його екстрадицію в Росію, оскільки не виявив ризику переслідування обвинуваченого за політичними, етнічними або релігійними мотивами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, біля Генпрокуратури близько 200 активістів проводили акцію, протестуючи проти екстрадиції до РФ добровольця Тумгоєва. Учасники мітингу вимагали звільнення генерального прокурора Юрія Луценка і його заступника Євгенія Єніна.

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За даними поліції, під час акції активісти розписали стіни будівлі ГПУ. Потім агресивно налаштовані учасники мітингу намагалися потрапити у приміщення, застосували газові балончики, в результаті виникла сутичка із працівниками поліції, у якій семеро правоохоронців постраждали.

За даними ГПУ, 12 вересня Україна видала Росії уродженця Інгушетії Тумгоєва, який обвинувачується в участі у незаконному збройному формуванні, яке структурно належало до угрупування «Ісламська держава» та яке брало участь у бойових діях проти урядових військ Сирійської Арабської Республіки.

У ГПУ наголосили, що екстрадиція відбулася з додержанням вимог українського законодавства та міжнародних договорів.