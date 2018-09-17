Висланого в Росію добровольця Тумгоєва ліквідують, бо він є особистим ворогом Кадирова - командир УДА

Добровольці вимагають, аби щаступника генпрокурора Євгенія Єніна звільнили з посади впродовж чотирьох днів.

Командир Української добровольчої армії Андрій Гергерт (псевдо "Червень") переконаний, що екстрадованого до Російської Федерації добровольця Тимура Тумгоєва ліквідують, бо він є особистим ворогом глави Чечні Рамзана Кадирова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гергерт заявив на мітингу біля будівлі Генеральної прокуратури України.

"Тимур - особистий ворог Кадирова. Тимур буде ліквідований або замордований", - сказав він і додав: "Десятки на черзі за тією ж статтею готові до видачі "русским" за тероризм".

"Росіяни написали, що "терорист", і наша прокуратура в особі Єніна (заступника генерального прокурора Євгенія Єніна - УНІАН) віддала людину на смерть", - наголосив командир УДА.

Він стверджує, що російська "ФСБ повністю інтегрована своїми агентами у Службу безпеки України, прокуратуру, поліцію".

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За його словами, заступник генпрокурора Єнін знав, що Тумгоєв є бійцем-добровольцем і брав участь у другій чеченській війні.

"Сьогодні об 11:00 я виставив їм ультиматум, якщо не буде звільнений Єнін протягом чотирьох днів, на кінець тижня... виводжу людей на вулиці по-серйозному", - наголосив Гергерт.

Крім того, він стверджує, що у Харкові, починаючи з 2010 року, з часу приходу до влади Віктора Януковича, було створено місце для "торгівлі людьми". "Кадиров за мільйони викупляв таких, як Муслім (командир чеченського батальйону імені Шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський - УНІАН), а у Службі безпеки були люди, які їх транспортували на кордон і продавали за 50, 100, 200 тисяч доларів", - заявив командир УДА.

Своєю чергою командир чеченського батальйону імені Шейха Мансура Муслім Чеберлоєвський заявив, що Тумгоєва вже не вдасться повернути на волю. "Далі, наша задача, щоби інших хоча б не здавали, це не саме чеченці. І чеченці, і грузини, і інгуші, і дагенстанці - всі, хто є добровольцями, щоб їх не здавали, а не штурмувати якісь будівлі", - наголосив Чеберлоєвський.

Своєю чергою народний депутат Оксана Корчинська з посиланням на прокуратуру заявила, що Росія вимагає видачі "більше 30 хлопців". За її словами, йдеться, в тому числі, про бійців батальйону імені Шейха Мансура. Також, за її інформацією, серед добровольців є громадяни Білорусі, яких від України вимагають видати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, біля Генпрокуратури активісти проводять акцію з вимогою звільнити заступника генерального прокурора Євгенія Єніна через вислання в РФ добровольця Тумгоєва. Мітингувальники вимагають зустрічі з генеральним прокурором Юрієм Луценком. З будівлі ГПУ на протестувальників спочатку розпилили невідомий газ, після чого їх почали поливати водою. У свою чергу учасники мітингу почали кидати у будівлю ГПУ бруківку і палити шини.

У поліції повідомили, що під час акції активісти розписали стіни будівлі ГПУ. Потім агресивно налаштовані учасники намагалися потрапити у приміщення, застосували газові балончики, в результаті виникла сутичка із працівниками поліції, у якій семеро правоохоронців постраждали.

13 вересня у ГПУ повідомили, що Україна видала Росії уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва з додержанням вимог чинного національного законодавства та міжнародних договорів.