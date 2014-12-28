Опозиційний блок може звернутися в КС щодо сьогоднішнього голосування - Бойко

23:15, 28 грудня 2014
Політика
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Лідер фракції Опозиційного блоку Юрій Бойко зазначає, що його фракція може звернутися до Конституційного суду щодо порушення законодавства під час голосування на сьогоднішньому засіданні.

Юрий Бойко


Про це він сказав на брифінгу у парламенті, передає кореспондент УНІАН.

«Ми залишаємо за собою право звернутися до Конституційного суду із заявою про неконституційний спосіб голосування, яке було проведено сьогодні у Верховній Раді . Голосування за закони щодо зміни в Податковий і Бюджетний кодекси», - наголосив він.

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Зокрема, Бойко зауважив, що депутати «з голосу, з порушенням всіх регламентних норм, голосували за закони, які були вигідні коаліції».

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