Опозиційний блок може звернутися в КС щодо сьогоднішнього голосування - Бойко



Про це він сказав на брифінгу у парламенті, передає кореспондент УНІАН.

«Ми залишаємо за собою право звернутися до Конституційного суду із заявою про неконституційний спосіб голосування, яке було проведено сьогодні у Верховній Раді . Голосування за закони щодо зміни в Податковий і Бюджетний кодекси», - наголосив він.

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Зокрема, Бойко зауважив, що депутати «з голосу, з порушенням всіх регламентних норм, голосували за закони, які були вигідні коаліції».