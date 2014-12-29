СБУ затримала під час отримання хабара начальника ДАІ Полтавської області

Про це УНІАН повідомили в облуправлінні СБУ і підтвердив начальник відділу зі зв`язків із громадськістю облуправління міліції Юрій Сулаєв.

За їх даними, подробиці затримання будуть офіційно повідомлені на брифінгу у понеділок. Тоді ж офіційно стане відома сума хабара і за що саме начальник ДАІ вимагав гроші.

Раніше в інтернеті з`явився анонімний лист до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, підписаний просто «особовим складом ДАІ в Полтавській області». У ньому працівники ДАІ області просили «звільнити скнару Блажівського П.І. з керівної посади тому, що з його потребами вся Полтавська область скоро збере свій майдан».

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«Це повне беззаконня, таких хабарів, які він примушує носити особовий склад ДАІ, не пам`ятає за все існування ДАІ України. Це повний абзац... До Вас звертаються офіцери міліції, співробітники ДАІ УМВС у Полтавській області», - було сказано в листі.

Тоді за фактами, викладеними в листі, начальник УМВД України в Полтавській області Іван Корсун призначив службову перевірку, проте викладені в листі факти не підтвердилися.