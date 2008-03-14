Тимошенко розказала про зв`язок між сексом в СРСР і корупцією у Києві

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає символічним відсторонення Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від посади голови Київської міської державної адміністрації (на 15 днів - УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Створено комісію з розслідування корупційних справ Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Єдине, що втішає, що в цю комісію не включили Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і О.ДОВГОГО. А все інше в цій комісії є», - сказала прем`єр.

На її думку, у випадку, якщо ця комісія через 10 днів заявить про відсутність у Києві корупції, то це виглядатиме приблизно так, як колись у Радянському Союзі заявляли, що в Радянському Союзі сексу немає».

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО має намір очікувати результатів діяльності створеної комісії.

«Але наша команда в парламенті буде дуже чітко з вівторка наполягати на тому, щоб демократична коаліція виконала свої обіцянки киянам, і щоб у вівторок був проголосований або закон, або постанова – це як вирішить юридична служба Верховної Ради, яка передбачає проведення дострокових виборів мера й дострокових виборів Київради через 45 днів після ухвалення відповідного рішення. Ми більше це питання не випустимо зі своєї уваги», - пояснила вона.

Голова уряду переконана в тому, що результати голосування в парламенті у вівторок, 18 березня, свідчитимуть про те, «чи сповідує хтось подвійні стандарти, чи ні».

Як повідомляв УНІАН, 12 березня уряд звернувся до Президента з проханням звільнити Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

Крім того, Кабмін звернувся до Верховної Ради з пропозицією невідкладно розглянути питання про проведення дострокових виборів мера Києва та Київради.

13 березня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся з листом до Президента з проханням відсторонити його від виконання обов`язків голови КМДА на 10 днів.

Того ж дня Президент В.ЮЩЕНКО своїм указом відсторонив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання повноважень голови КМДА строком на 15 днів.

Президент доручив провести в цей термін службове розслідування невиконання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ своїх службових обов`язків, порушення ним Конституції та законів, невиконання актів Президента України, Кабінету міністрів, що зазначені Кабміном як підстава внесення ним подання про звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА.

З цією метою В.ЮЩЕНКО створив комісію для проведення службового розслідування й призначив її головою віце-прем`єр-міністра Івана ВАСЮНИКА.