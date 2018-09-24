Сенцову присвоїли звання почесного громадянина Парижа - посол (відео)

Посол України у Франції подякував міській владі Парижа за проявлену солідарність з українським режисером.

Незаконно засудженому в Росії українському режисеру Олегу Сенцову присвоїли звання почесного громадянина Парижа.

Про це повідомив посол України у Франції Олег Шамшур у мікроблозі Twitter.

"Рада міста проголосувала за присвоєння Олегу Сенцову звання почесного громадянина Парижа! Дякую меру Анн Ідальго, а також всім, хто підтримав це рішення, за прояв солідарності з українським режисером! Продовжуємо мобілізацію на звільнення усіх українських політичних в’язнів Кремля!", - наголосив посол.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова у Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли до Росії. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів.

Його утримують в колонії «Білий ведмідь» в Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Його стан швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан здоров'я Сенцова задовільний.