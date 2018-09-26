Клімкін і перший заступник держсекретаря США обговорили здирництво та залякування Росії

Сторони обговорили продовження надання Україні масштабної допомоги США, в тому числі, у сфері безпеки та оборони.

Голова МЗС України Павло Клімкін та перший заступник держсекретаря США Джон Салліван обговорили здирництво та залякування з боку Росії, які вона здійснює за допомогою своїх енергетичних проектів.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США, передає Голос Америки.

Павло Клімкін зустрівся з Джоном Салліваном у Нью-Йорку в рамках роботи 73-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

"Вони обговорили низку питань, включно зі спільними зусиллями проти шкділивого впливу Росії, використання Росією енергетичних проектів заради здирництва та залякування України та інших європейських союзників", - йдеться в повідомленні Держдепу.

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Також було обговорено прогрес України в імплементації політичних та економічних реформ.

"Заступник державного секретаря наголосив, що США не визнають спробу анексії Криму Росією, та наголосив на потужній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку США", - говориться у заяві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, сторони обговорили «широку тематику українсько-американських відносин, продовження надання Україні масштабної допомоги США, в тому числі, у сфері безпеки та оборони, питання протидії російській агресії, зокрема, у сфері кібернетичної безпеки, застосування санкційного режиму проти Росії, проблематику реалізації проекту «Північного потоку-2».

Нагадаємо, раніше у Сполучених Штатах Америки висловили підтримку Україні в питанні отримання автокефалії православної церкви.