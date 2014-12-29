Порошенко: Ми не можемо дати замерзнути людям на Донбасі
16:31, 29 грудня 2014Політика
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За словами президента України Петра Порошенка, Донбас є окупованою територією, але на Донбасі також живуть українці.
Петро Порошенко / УНІАН
"Комусь би сподобалося, якби ми перекрили вентель, закрили газ. Але ми - українці, ми не маємо дати замерзнути людям, які там знаходяться. Це позиція цивілізованого світу і нас як цивілізованої країни", - підкреслив Порошенко.
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Також за словами президента, він не прихильник того, щоб Україна міняла газ на вугілля.
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