Порошенко: Ми не можемо дати замерзнути людям на Донбасі

"Комусь би сподобалося, якби ми перекрили вентель, закрили газ. Але ми - українці, ми не маємо дати замерзнути людям, які там знаходяться. Це позиція цивілізованого світу і нас як цивілізованої країни", - підкреслив Порошенко.

Читайте такожПорошенко: Блокади Криму немає, є засоби захисту

Також за словами президента, він не прихильник того, щоб Україна міняла газ на вугілля.