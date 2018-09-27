Луценко пригрозив за подвійне громадянство позбавляти українського

Генпрокурор заявив, що в разі підтвердження у мешканців Закарпаття подвійного громадянства, ці особи можуть бути позбавлені українського громадянства.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що Служба безпеки України розслідує видачу угорського громадянства громадянам України, які живуть у Закарпатській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор сказав журналістам після засідання комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

"Відповідне провадження зареєстровано. Служба безпеки України веде слідство, ми ведемо процесуальний нагляд. Отримання подвійного громадянства є категорично забороненим українською Конституцією", - заявив Луценко.

Він сказав, що у цій ситуації "двох тлумачень бути не може".

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"Якщо є докази на подвійне громадянство - це має каратися", - наголосив генпрокурор.

У цьому зв'язку Луценко нагадав про справу колишнього народного депутата Андрія Артеменка.

"Коли було встановлено його подвійне громадянство, президент діяв виключно у своїй компетенції, захищаючи Конституцію, і позбавив його українського громадянства", - сказав Луценко.

"Якщо в ході слідства СБУ будуть встановлені такі випадки щодо інших осіб, будь-яких - мерів, губернаторів, міністрів, пенсіонерів, військовослужбовців, дія буде та сама: позбавлення українського громадянства", - наголосив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в інтернеті з'явилося відео, на якому українцям роздають угорське громадянство з проханням не повідомляти про це владі.

Люди на відео на тлі угорського прапора зачитують текст присяги громадянина Угорщини. Потім угорський дипломат закликав їх приховувати від державних структур України факт отримання угорського громадянства.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що роздача угорського громадянства суперечить Віденській конвенції про консульські зносини. Він зазначив, що Україна відреагує на видачу угорських паспортів. Також міністр натякнув, що Україна може вислати угорського консула з Берегового і не відступиться від реалізації проукраїнської політики на Закарпатті.

Своєю чергою Сійярто погрожував вдатися до нових заходів з перешкоджання європейській та євроатлантичній інтеграції України.

26 вересня міністри закордонних справ України Павло Клімкін і Угорщини Петер Сійярто зустрілися у Нью-Йорку, але не узгодили спільну позицію у зв'язку з роздачею угорського громадянства громадянам України в Закарпатській області. Глава МЗС Павло Клімкін знову запропонував угорському колезі найближчими днями відкликати угорського консула з Берегового, інакше Україна його видворить.