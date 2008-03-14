Бойко стверджує, що РосУкрЕнерго залишили на українському ринку

Компанія-експортер середньоазіатського газу "РосУкрЕнерго" залишиться постачальником газу до України до кінця 2008 року. Про це заявив екс-міністр палива і енергетики України Юрій Бойко.

"В узгодженому у четвер проекті угоди "РосУкрЕнерго" фігурує як постачальник газу до кінця 2008 року", - сказав Бойко на пресс- конференції в Москві.

За його словами, повідомляє Вєсті.ру з посиланням на ІТАР-ТАРС, компанія залишиться постачальником, оскільки це було прописано в раніше укладених довгострокових контрактах.

"Газпром" і "Нафтогаз України" оголосили у четвер про підписання угоди про умови постачань газу до України цього року. Згідно домовленості, з березня до кінця 2008 г до України буде поставлено 49,8 мільярда кубометрів середньоазіатського газу за ціною 179,5 долара за тисячу кубометрів. При цьому український "Нафтогаз" купуватиме це паливо на кордоні Росії і України.

Проте, компанії не повідомляють, хто продаватиме цей газ "Нафтогазу" - "Газпром", "РосУкрЕнерго" або будь-яке спільне підприємство. Напередодні джерело, близьке до "РосУкрЕнерго", повідомило, що поки компанія здійснює постачання газу на Україну в звичайному режимі. За словами співбесідника агентства, рішення про подальшу роль RosUkrEnergo буде оголошено, швидше за все, наступного тижня.

Бойко зауважив, що він називає підписану угоду проектом, оскільки вона має бути схвалена керівництвом України.