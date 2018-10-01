Третьяков закликав фракцію БПП не голосувати за держбюджет через ігнорування Кабміном потреб ветеранів

Також Третьяков опублікував дані, згідно яких у проекті держбюджету, підготованого Кабміном, значно недофінансовані програми забезпечення житлом сімей загиблих учасників АТО та декількох категорій учасників бойових дій.

Народний депутат, голова Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександр Третьяков заявив, що у своєму проекті державного бюджету на 2019 рік Кабмін відверто саботує питання допомоги ветеранам та напередодні засідання фракції БПП за участю прем’єр-міністра Володимира Гройсмана закликав колег не голосувати за урядовий проект держбюджету.

«На словах Кабінет Міністрів завжди турбується про ветеранів та учасників бойових дій на Сході: «вшановує, схиляє голову, віддає данину героїзму». Але ось вам реальні факти: в проекті держбюджету на 2019 рік фінансування діяльності Міністерства у справах ветеранів не передбачене взагалі! Тобто, Кабмін просто вирішив проігнорувати позицію Президента, Верховної Ради, міжнародних партнерів, зрештою, позицію самих ветеранів та громадськості, які рішуче підтримали створення профільного міністерства», - зазначив він.

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Також Третьяков опублікував дані, згідно яких у проекті держбюджету, підготованого Кабміном, значно недофінансовані програми забезпечення житлом сімей загиблих учасників АТО та декількох категорій учасників бойових дій.

«Кабінет Міністрів у проекті держбюджету відбирає у ветеранів та їхніх сімей навіть те, що їм було гарантовано раніше! Так, фінансування державної програми забезпечення житлом сімей загиблих учасників АТО, учасників бойових дій, які отримали інвалідність, передбачене у проекті держбюджету лише на 60% від існуючих потреб. Бюджетна програма для забезпечення житлом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав та осіб з інвалідністю 1-2 групи внаслідок участі в бойових діях на території інших держав - на рівні 22,7% від потреби. Видатки на бюджетну програму щодо забезпечення житлом учасників бойових дій з числа внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в АТО та ООС, у проекті Держбюджету на 2019 рік передбачені лише на рівні 5,3% від потреби», - повідомив народний депутат.

Третьяков вважає такі підходи Кабінету Міністрів «відвертим саботажем»

«З одного боку, Уряд займається голим популізмом та роздає обіцянки, які не збирається виконувати. З іншого - свідомо ігнорує потреби ветеранів. І цим самим, звичайно, грає на руку деструктивним силам, які обов'язково використають цю непослідовність, як приклад неспроможності уряду вирішувати важливі для країни питання. Для себе я вже вирішив: сьогодні на засіданні Ради фракції і засіданні всієї фракції за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана звернуся до колег з закликом не голосувати за проект держбюджету, запропонований Кабміном», - підкреслив він.