Депутат від БПП прийшла в Раду на милицях (фото)
12:44, 02 жовтня 2018Політика
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Очевидно, травму депутат отримала буквально на днях.
Що сталося з Черваковою, не повідомляється. / фото Інфотаб
Народний депутат від БПП Ольга Червакова 2 жовтня прийшла у Верховну Раду на милицях.
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Відповідні фотографії першого заступника голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики вдалося зробити кореспонденту "ІНФОТАБу" в залі українського парламенту.
Наразі невідомо, що саме сталося з Черваковою. Однак очевидно, що травму депутат отримала буквально на днях, оскільки 30 вересня опублікувала на своїй сторінці в Facebook фото, на якому зображена без милиць.
Раніше журналісти показали, що народний депутат України Володимир Парасюк прийшов на пленарну сесію Ради не в діловому вбранні, а в сандалях.
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