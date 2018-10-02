Депутат від БПП прийшла в Раду на милицях (фото)

Очевидно, травму депутат отримала буквально на днях.

Народний депутат від БПП Ольга Червакова 2 жовтня прийшла у Верховну Раду на милицях.

Читайте такожУ ВР назвали ідею закриття для ЗМІ кулуарів спробою "опосередкованого згортання свободи слова"

Відповідні фотографії першого заступника голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики вдалося зробити кореспонденту "ІНФОТАБу" в залі українського парламенту.

Наразі невідомо, що саме сталося з Черваковою. Однак очевидно, що травму депутат отримала буквально на днях, оскільки 30 вересня опублікувала на своїй сторінці в Facebook фото, на якому зображена без милиць.

Раніше журналісти показали, що народний депутат України Володимир Парасюк прийшов на пленарну сесію Ради не в діловому вбранні, а в сандалях.