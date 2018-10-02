Кучма вийшов із переговорів по Донбасу в Мінську

Спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Мартін Сайдік подякував Кучмі за його внесок у Мінський переговорний процес.

Колишній президент Леонід Кучма сьогодні у Мінську підбив підсумки своєї роботи представником України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомила прес-секретар екс-президента, представника України в ТКГ Дарка Оліфер на сторінці у Facebook.

Читайте такожУ Кучми заявили, що Україна та світова спільнота не визнають позачергові вибори на окупованому Донбасі

"На завершення сьогоднішньої роботи в Мінську Леонід Кучма подякував колегам у Тристоронній контактній групі за спільну роботу. В такий спосіб підбито підсумок його роботи представника України в Тристоронній контактній групі. Окрему вдячність Леонід Кучма висловив білоруській стороні за сприяння в організації переговорного процесу", - написала вона.

За словами Оліфер, своєю чергою спецпредставник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Мартін Сайдік від імені Тристоронньої контактної групи подякував Кучмі за його внесок у Мінський процес, "а також за його мудрість та відданість своїй державі – Україні, виявлені під час переговорного процесу у Мінську".

Раніше УНІАН повідомляв, що Леонід Кучма йде з посади представника України на переговорах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську. Востаннє Леонід Кучма взяв участь у засіданні групи сьогодні, 2 жовтня.