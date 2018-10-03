Скандал з розкішними будинками топ-чиновника СБУ Семочка: у ВР пропонують заслухати Грицака

За інформацією ЗМІ, Семочко володіє нерухомістю на понад 200 мільйони гривень, а у членів його родини російське громадянство та бізнес у Криму.

Народний депутат України Єгор Соболєв (фракція «Самопоміч») пропонує заслухати в парламенті голову Служби безпеки України Василя Грицака щодо інформації ЗМІ про наявність нерухомості на мільйони гривень у першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки СБУ Сергія Семочка.

Як передає кореспондент УНІАН, з трибуни парламенту Соболєв зазначив, що раніше Семочко очолював економічну розвідку СБУ, а нині є першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки. «Журналісти з’ясували, що у Семочка з’явилося лише нерухомості на мільйони доларів в останні ці роки – роки війни», - наголосив депутат.

Він підкреслив, що Семочко з Ялти, і всім відомо, як важко переселенцям обживатися на новому місці. Соболєв переконаний, що у Семочка не було «жодного шансу отримати майно в таких розмірах, не продаючи національні інтереси України під час війни».

Тому депутат звернувся з проханням до голови Верховної Ради Андрія Парубія «покликати голову СБУ, дати доручення Комітету ВРУ з оборони і Комітету ВР з питань протидії корупції негайно зробити спеціальні слухання щодо цієї ситуації».

Як відомо, журналісти програми «Наші гроші» провели розслідування і з'ясували, що перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки СБУ Сергій Семочко володіє нерухомістю на більш ніж 200 млн грн, а у членів його сім'ї російське громадянство і бізнес в Криму.