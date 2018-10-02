Дорогі будинки, паспорти РФ у рідні і скандал з 200 померлими без гемодіалізу: ЗМІ опублікували розслідування про топ-чиновника СБУ Семочка (відео)

Журналісти Наші гроші також показали дорогі будинки в Козині і автомобіль Land Cruiser, які, за даними журналістів, належать Сергію Семочку.

Журналісти програми Наші гроші опублікували сюжет про заступника голови Служби зовнішньої розвідки СБУ Сергія Семочка, якого в сюжеті підозрюють у причетності до дефіциту важливих препаратів для людей, хворих діалізом.

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Під час роботи в СБУ, Семочко змінив кілька посад. До окупації Криму працював на півострові, потім був у керівництві контррозвідки і керував СБУ Києва. Два місяці тому був переведений на Службу зовнішньої розвідки.

Журналістка Леся Іванова у своєму розслідуванні з'ясувала, що під час роботи в контррозвідці, Семочко був причетний до того, що держава не могла закупити для аптек ліки для діалізу.

Пацієнти потребують щоденного прийому ліків методом діалізу. Також заборонено змінювати препарат, який допомагає від хвороби. За даними видання, під керівництвом Семочка від фармакологічних компаній стали вимагати проводити тендери. Насправді, відзначають журналісти, у бізнесу лише вимагали "відкати" за можливість закупити ліки.

Журнаслісти Наші гроші також показали дорогі будинки в Козине і автомобіль Land Cruiser, які, за даними журналістів, належать Сергію Семочку.

Також у сюжеті зазначається, що родичі Семочка володіють російським громадянством і бізнесом в Криму.