Вчора бойовики чотири рази обстріляли позиції сил АТО в районі Маріуполя

Учора, 2 січня, бойовики чотири рази завдали вогневих ударів по позиціях сил Антитерористичної операції поблизу Маріуполя.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» розповів заступник начальника штабу оборони Маріуполя Роман Соколов.

«Учорашній день був дуже неспокійний. Проведено загалом чотири обстріли позицій сил АТО, які розташовані в секторі «М», – це Маріуполь і найближчі околиці», - розповів Соколов.

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Він наголосив, що вперше два обстріли було зафіксовано вранці під населеним пунктом Гнутове, а ввечері - ще два обстріли із стрілецької зброї під Чермаликом.