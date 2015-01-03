Вчора бойовики чотири рази обстріляли позиції сил АТО в районі Маріуполя
14:47, 03 січня 2015Політика
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Вперше два обстріли було зафіксовано вранці під населеним пунктом Гнутове, а ввечері - ще два обстріли із стрілецької зброї під Чермаликом
REUTERS
Учора, 2 січня, бойовики чотири рази завдали вогневих ударів по позиціях сил Антитерористичної операції поблизу Маріуполя.
Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» розповів заступник начальника штабу оборони Маріуполя Роман Соколов.
«Учорашній день був дуже неспокійний. Проведено загалом чотири обстріли позицій сил АТО, які розташовані в секторі «М», – це Маріуполь і найближчі околиці», - розповів Соколов.
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Він наголосив, що вперше два обстріли було зафіксовано вранці під населеним пунктом Гнутове, а ввечері - ще два обстріли із стрілецької зброї під Чермаликом.
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