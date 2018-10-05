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Яценюк після зустрічі з Меркель: Росія ніколи не доб’ється того, щоби позбавити Україну транзиту газу

15:37, 05 жовтня 2018
Політика
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Яценюк після зустрічі з Ангелою Меркель: Росія ніколи не доб’ється того, щоби позбавити Україну транзиту газу / фото nfront.org.ua

«Росія ніколи не доб’ється того, щоби позбавити Україну транзитного потенціалу. Цього не буде. Позиція Канцлера Німеччини, що Україна повинна бути транзитною державою, була чітко зазначена», - наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк після зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель 5 жовтня в Берліні.

Він підкреслив, що позиція України залишається незмінною: «Північний потік» є антиєвропейським і антиукраїнським проектом. «Північний потік» приносить великі збитки як для України, так і для Польщі та Європи в цілому».

«Це шлях російської газової монополії отримати більшу частку ринку в Європейському Союзі», - сказав він.

«Ми вважаємо, що в поточній ситуації треба залишити Україну транзитером, і це навіть не може дискутуватися. Канцлер чітко заявила про те, що «Північний потік» - це не тільки економічний проект, а що він і має політичні наслідки. Тому спільна позиція України, Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки по збереженню України як ключового транзитера газу теренами Східної Європи є на порядку денному і Канцлера, і України в першу чергу», - наголосив лідер «Народного фронту».

Під час візиту до Берліна лідер «Народного фронту» також зустрівся з Державним секретарем Міністерства закордонних справ Німеччини Вальтером Йоганнесом Лінднером, керівництвом фундації «Liberale Moderne», експертами Інституту східноєвропейських та міжнародних студій.

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