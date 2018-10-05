Яценюк після зустрічі з Меркель: Росія ніколи не доб’ється того, щоби позбавити Україну транзиту газу

Він підкреслив, що позиція України залишається незмінною.

«Росія ніколи не доб’ється того, щоби позбавити Україну транзитного потенціалу. Цього не буде. Позиція Канцлера Німеччини, що Україна повинна бути транзитною державою, була чітко зазначена», - наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк після зустрічі з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель 5 жовтня в Берліні.

Він підкреслив, що позиція України залишається незмінною: «Північний потік» є антиєвропейським і антиукраїнським проектом. «Північний потік» приносить великі збитки як для України, так і для Польщі та Європи в цілому».

«Це шлях російської газової монополії отримати більшу частку ринку в Європейському Союзі», - сказав він.

«Ми вважаємо, що в поточній ситуації треба залишити Україну транзитером, і це навіть не може дискутуватися. Канцлер чітко заявила про те, що «Північний потік» - це не тільки економічний проект, а що він і має політичні наслідки. Тому спільна позиція України, Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки по збереженню України як ключового транзитера газу теренами Східної Європи є на порядку денному і Канцлера, і України в першу чергу», - наголосив лідер «Народного фронту».

Під час візиту до Берліна лідер «Народного фронту» також зустрівся з Державним секретарем Міністерства закордонних справ Німеччини Вальтером Йоганнесом Лінднером, керівництвом фундації «Liberale Moderne», експертами Інституту східноєвропейських та міжнародних студій.