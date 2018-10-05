Клімкін категорично проти "навіть думок" про легалізацію подвійного громадянства з Росією

Глава МЗС Павло Клімкін наголошує, що усі випадки отримання російського громадянства громадянами України мають розслідуватися українськими спецслужбами.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступає категорично проти легалізації подвійного громадянства з Російською Федерацією.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства сказав в ефірі телеканалу "UA: Харків".

"Я вважаю, що нам потрібен новий закон про громадянство, але хочу одразу сказати, і дуже добре, що це прозвучить тут, у Харкові - при будь-яких іновативних ідеях, які нам потрібно обговорювати не тільки в нашому політикумі, а в першу чергу, у суспільній дискусії, я категорично заперечую і категорично проти, проти будь-яких навіть ідей чи думок, проти легалізації подвійного громадянства з Росією, з агресором", - наголосив Клімкін.

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У цьому зв'язку він наголосив, що усі випадки отримання російського громадянства мають розслідуватися українськими спецслужбами.

Також міністр зазначив, що неможливо дізнатися, скільки українців отримали громадянство РФ.

"На жаль, ми не можемо отримати у Росії таку статистику. Росія буде нею маніпулювати. Росія буде намагатися перетягнути наших громадян, і про це потрібно також всіх попередити, але я дуже сподіваюся, і якщо хочете, це мій заклик для всіх - не йдіть до того, оскільки подивіться, що реально відбувається в Росії, що це за країна, що це за суспільство за ментальністю, за пропагандою, за усім, що там відбувається", - сказав Клімкін.

Водночас, він впевнений, що Росія продовжуватиме надавати українцям своє громадянство.

Також міністр наголосив, що готовий обговорювати питання запровадження кримінальної відповідальності до тих громадян, які набули російське громадянство, додавши, що проти запровадження кримінальної відповідальності проти тих громадян, які набули громадянство інших країн, не Росії.

"Щодо Росії і щодо набуття прихованого російського громадянства як країни-агресора я готовий абсолютно таку можливість розглядати. Я вважаю, що це ідея, яка має обговорюватися і яка має сенс. Щодо інших, я вважаю, що таку кримінальну відповідальність і звинувачення всіх тих, хто набув таке громадянство, воно не є найкращою опцією", - сказав він.