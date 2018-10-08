Ющенко може стати наступником Кучми на переговорах у Мінську - росЗМІ

Серед конкурентів Ющенка - заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко, яка очолює українську делегацію в гуманітарній підгрупі, і радник нинішнього президента України Руслан Демченко, який раніше працював в. о. глави МЗС України.

Третій президент України Віктор Ющенко може стати новим представником Києва на переговорах по Донбасу в Мінську.

Про це пише Комерсант із посиланням на джерела, близькі до переговорного процесу.

Джерело видання назвало Ющенка фаворитом у боротьбі за цей пост.

"Найбільш антиросійський президент України може очолити українську делегацію в Мінську, і це стане проблемою для Росії. Він, наприклад, російською мовою без перекладача не говорить", - зазначив співрозмовник газети.

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Серед конкурентів Ющенка - заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко, яка очолює українську делегацію в гуманітарній підгрупі, і радник нинішнього президента України Руслан Демченко, який раніше працював в. о. глави МЗС України. У той же час, відзначає видання, в Києві розглядають варіант повністю відмовитися від мінського формату.

До речі, у понеділок, 8 жовтня, з Віктором Ющенком зустрівся президент Білорусії Олександр Лукашенко. Тижнем раніше свою роботу на цій посаді завершив другий український президент Леонід Кучма.