Вибухи під Ічнею: як проходила евакуація населення (фото)

З прилеглих територій евакуйовано понад 12 тис. осіб.

Сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

Інформація про жертви чи постраждалих не надходила. З прилеглих територій евакуйовано понад 12 тис. осіб. Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту.

Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії. За даними ДСНС, до ліквідації наслідків залучено 113 од. техніки та 511 осіб.

За фактами вибухів на складах боєприпасів у Чернігівській області військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) ККУ, що карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років. СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.

У ДСНС заявили, що гасити пожежу на арсеналі неможливо, доки там тривають вибухи.