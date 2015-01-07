Віце-прем'єр Угорщини прокоментував заяву Клімкіна про подвійне громадянство

Про це сказав віце-прем'єр-міністр Угорщини Жолт Шемьєн у вівторок, 6 січня, у відповідь на заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, передає Мукачево.net.

Нагадаємо, що у цей понеділок Павло Клімкін, перебуваючи в Ужгороді, заявив, що найближчим часом на українсько-угорському кордоні планується запровадити спільний митний кордон, аби виявляти тих громадян України, які мають подвійне громадянство, адже останнє суперечить Конституції.

Читайте такожКлімкін "потролив" Росію листівкою з Кримом (фото)

"Пан український міністр закордонних справ може бути абсолютно впевнений у тому, що Угорщина не буде партнером (у справах), які могли б поставити під найменшу загрозу інтереси угорців у Закарпатті", - зазначив Жолт Шемьєн.